NFL传奇四分卫布雷迪二度宣布退休 23年球季划下休止符

（法新社佛州坦帕湾1日电） 7次率队夺下职业美式足球联盟NFL超级杯冠军的传奇四分卫布雷迪今天表示，在奋战23个球季之后，他将退休高挂球衣，不再复出。布雷迪去年曾引退，但仅仅过了40天又回到球场。

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效力坦帕湾海盗队的布雷迪（Tom Brady）今天在社群媒体发布退休消息，坚称他不会改变决定，将永久引退。

一般认为，布雷迪是史上最佳四分卫。

现年45岁的布雷迪曾在2022年2月1日宣布高挂球衣，但只过了40天就打消退休念头，重新回到海盗队。

布雷迪曾效力新英格兰爱国者长达19年，期间帮助爱国者6度赢得超级杯荣衔；2020年转队后，一举帮海盗拿下超级杯冠军，也是队史第2座殊荣，而布雷迪也第5次荣膺超级杯最有价值球员（MVP）。

布雷迪的生涯传球码数（8万9214码）与传球达阵数（649次）都是NFL史上第一，也是唯一至少5次参加超级杯以及5度获选超级杯MVP的球星。

去年他一度退休，没想到反悔后宣告复出，让他和当时的妻子、巴西超模吉赛儿邦臣（Gisele Bundchen）关系紧张。两人后来于去年10月宣布离婚，结束13年的婚姻。

© 2023 AFP