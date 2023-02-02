NBA绿衫军主场碾压篮网

（法新社波士顿1日电） 塔特姆（Jayson Tatum）今天砍下31分，带领美国职篮NBA「绿衫军」波士顿塞尔蒂克以139比96大胜缺兵少将的布鲁克林篮网。

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这两支东区对手的重量级对决以篮网惨败告终。塞尔蒂克今天在主场波士顿TD花园球场（TD Garden）一路压着篮网打，从头领先到尾。

今天一开赛绿衫军就掌控大局，首节狂轰46分，其中塔特姆个人贡献18分。上半场打完，塞尔蒂克即以34分的 分差，遥遥领先大将杜兰特（Kevin Durant）依旧缺阵的篮网。

塔特姆31分包括7记三分球，全场19投12中，队友布朗（Jaylen Brown）则挹注26分，共计全队有6名球员得分上双。

篮网则以厄文（Kyrie Irving）20分最高。

塔特姆赛后表示：「休息几天对我们很好，我们神清气爽。我们有板凳深度，我们前仆后继。」

塔特姆特别称许今天贡献16分、9篮板的威廉斯三世（Robert Williams III）。

他说：「罗伯特（威廉斯三世）攸关我们每场球的胜败，为了要到我们想到的地方，我们需要罗伯特在场上，他得保持健康。」

© 2023 AFP