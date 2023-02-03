恩比德、莫兰特等人 入选NBA明星赛替补球员

（法新社纽约2日电） 美国职篮NBA费城76人的恩比德（Joel Embiid）、曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant）等人，今天入选为明星赛的替补球员。

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西区替补球员有灰熊的莫兰特与杰克森（Jaren Jackson Jr.）、洛杉矶快艇的乔治（Paul George）、波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、沙加缅度国王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）、奥克拉荷马雷霆的亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）、犹他爵士的马卡南（Lauri Markkanen）。

东区则有76人的恩比德、波士顿塞尔蒂克的布朗（Jaylen Brown）、迈阿密热火的阿德巴约（Bam Adebayo）、芝加哥公牛的德罗森（DeMar DeRozan）、印第安纳溜马的哈利伯顿（Tyrese Haliburton）、密尔瓦基公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday）、纽约尼克的蓝德尔（Julius Randle）。

明星赛先发球员名单已先在上周公布，联盟教练则在过去几天投票，选出东西区各7名的替补选手。

东、西区的替补球员中，各有2名后场球员、3名前场球员，以及另外两名位置不限的球员。

东区队长将是密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），西区队长则是洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James），两队的阵容将由队长「选秀」后决定，为改制后第6度以此方式决定阵容。

这次的「选秀」预定将在美东时间19日晚间7时30分（台湾时间20日上午）展开，随后在晚间8时举行明星赛，地点在盐湖城的爵士主场球馆。

替补球员名单出炉，76人的哈登（James Harden）、热火的巴特勒（Jimmy Butler）、亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young）、湖人的戴维斯（Anthony Davis）、多伦多暴龙的西雅坎（Pascal Siakam）等人未入选成遗珠。

© 2023 AFP