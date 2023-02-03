湖人险胜溜马 詹姆斯仅需63分即成NBA得分王

（法新社印第安纳波利斯2日电） 美国职篮NBA湖人队詹姆斯与戴维斯，今天联手率队以112比111险胜溜马。詹姆斯紧追NBA历史得分纪录，目前纪录保持人是贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3万8387分。

广告 继续浏览后续

詹姆斯在比赛中拿下26分，如今仅需63分即可超越贾霸，贾霸的纪录是在詹姆斯出生即已屹立在NBA。

湖人队整晚都在追赶对手，詹姆斯在剩下2分35秒时投进3分球，带领球队首次取得领先，队友戴维斯（Anthony Davis）更在剩下35.3秒时将比数拉至112比111，最后还赏给溜马哈利伯顿（Tyrese Haliburton）一记大火锅。

不过湖人队的比赛并非NBA整晚唯一的戏剧性事件，骑士队密契尔（Donovan Mitchell）与灰熊队布鲁克斯（Dillon Brooks），在第3节因大打出手而双双被逐出场，骑士队最终以128比113在主场击败灰熊。

毫无疑问，詹姆斯现在是众人的焦点。詹姆斯场均超过30分，很可能在下周比赛即可打破贾霸的纪录。湖人队将在4日于纽奥良结束客场之旅，然后于主场迎战奥克拉荷马雷霆队。

在詹姆斯仅需63分即可超越贾霸之际，湖人队教练郝姆（Darvin Ham）称单场砍下63分并非不可能，但他并未对詹姆斯4日的出赛表现做出任何承诺或预测。郝姆表示，这项高悬的纪录无论何时打破，詹姆斯都会敏锐意识到其重要性。

詹姆斯表示，「我从小到大就爱钻研各项体育的历史」。他说，贾霸的3万8387分并非仅是他脑海中的一个数字而已，「我知道贾霸是我一生学习的对象」。詹姆斯认为贾霸的得分纪录是体育界最伟大的纪录之一，「这是你认为永远不会被打破的纪录之一」。

© 2023 AFP