3亿英镑补强仍难买进球 切尔西0比0踢和富勒姆

（法新社伦敦3日电） 英超切尔西赶在球员交易大限前砸重金网罗一批球星强化阵容盼能谷底反弹，不过今天他们以豪华阵容出战富勒姆仍没见起色，纵然教头波特（Graham Potter）比赛终了前不断双手合十祈祷，终场仍0比0坐收。

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切尔西赶在交易大限日当天从葡超本菲卡挖来费南德兹（Enzo Fernandez），转队费1.07亿英镑更缔造英超史上之最。

除费南德兹外，穆德里克（Mykhailo Mudryk）、马杜克（Noni Madueke）与福法纳（David Datro Fofana）也都是这波补强找来的球星。

这场切尔西对富勒姆之战是费南德兹转队后的首秀且先发出赛，福法纳与马杜克虽也是转队后处女秀，却是替补上阵。

切尔西在1月交易大限窗口狠砸3亿英镑，让球队在换新老板第一季就已花掉超过5亿英镑用于人员补强。无奈今天没能开红盘。

切尔西目前在英超暂居第9，距离最后一席欧冠门票的第4名仍差9分积分；地缘同区的富勒姆则排在第6。

波特赛后说：「新进球员正在适应新环境与新的联盟，通常不会一帆风顺，在砸重金网罗后外界一定会瞪大眼睛检视成效，这就是商业本质。」

© 2023 AFP