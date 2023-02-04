NBA魔术、灰狼之战爆发冲突 5人被赶出场

（法新社明尼阿波利斯3日电） NBA魔术、灰狼之战的第3节，双方爆发冲突，有多达5人被赶出场，魔术靠板凳出发的安东尼、华格纳分别攻下20分、19分，以127比120客场击败灰狼。

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这场美国职篮NBA奥兰多魔术客场挑战明尼苏达灰狼之战，魔术的班巴（Mo Bamba）在比赛第3节时，与灰狼的瑞佛斯（Austin Rivers）在客队板凳席前爆发冲突。

身高213公分的班巴当时离开板凳席，与瑞佛斯打了起来，导致两队多人加入战局。事发当下，现场保全试图将双方球员分隔开来。

这起冲突以班巴、瑞佛斯，还有魔术后卫萨格斯（Jalen Suggs），以及灰狼的普林斯（Taurean Prince）、麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）被赶出场收场。

今天魔术、灰狼这场大乱斗前，曼菲斯灰熊的布鲁克斯（Dillon Brooks）昨天才因攻击克里夫兰骑士密契尔（Donovan Mitchell）的下体引发冲突，让两人双双被驱逐出场。

NBA今天稍早宣布，引发冲突的布鲁克斯禁赛1场，回手的密契尔罚款2万美元。

今天的比赛包括安东尼（Cole Anthony）与华格纳（Moritz Wagner）在内，魔术共7人得分达两位数。

灰狼全队有5人得分达两位数，其中又以拿下29分、10篮板的罗素（D'Angelo Russell）表现最佳，爱德华兹（Anthony Edwards）虽获19分，但包括三分球7投1中在内，15次出手只命中5球。

© 2023 AFP