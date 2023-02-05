NBA魔术灰狼大乱斗惩处出炉 班巴与瑞佛斯同遭禁赛

（法新社华盛顿4日电） 美国职篮NBA灰狼队与魔术队，3日晚间发生场上冲突，惩处今天出炉。魔术队中锋班巴遭禁赛4场，灰狼队得分后卫瑞佛斯禁赛3场。在那场冲突中，双方共有5名球员遭到驱逐出场。

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NBA执行副总裁杜马斯（Joe Dumars）今天宣布这项处罚，其中魔术队得分后卫萨格斯（Jalen Suggs）也遭禁赛1场，「因为萨格斯狠狠勒住瑞佛斯（Austin Rivers）的脖子，并将他拉到地板上，双方冲突因此加剧」。

灰狼队前锋麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）因在冲突中的角色遭罚2万美元（约新台币60万元），包括加入战局与推挤班巴（Mo Bamba）。NBA今天表示，麦丹尼尔斯与萨格斯「并非以劝和的角色介入冲突」。灰狼队大前锋普林斯（Taurean Prince）同样因冲突被逐出场，但未遭到惩处。

这场冲突是在灰狼与魔术交战的第3节爆发，瑞佛斯与班巴在魔术队板凳前互有争执。班巴起身离开座位，他与瑞佛斯互殴，引爆两队冲突，保全人员急忙把将双方球员分开。

NBA在今天发出的声明中表示：「事件发生后，班巴在更衣室外的走廊上，试图持续以具敌意的方式接触瑞佛斯，他还猛烈推挤了一名保全人员。」声明中并补充，「2名球员在比赛结束后，持续在社群媒体上叫阵」。 班巴4场禁赛处分将开始执行，萨格斯禁赛1场将在明天魔术于客场对抗黄蜂队时执行。灰狼队明天于主场迎战金块队时，瑞佛斯的禁赛处分开始执行。

© 2023 AFP