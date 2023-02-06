凯恩成热刺队史进球王 曼城输球拚卫冕陷困境

（法新社伦敦5日电） 凯恩今天攻进1球，成为英超热刺队史的进球王，也让球队1比0击败曼城，曼城总教练瓜迪欧拉坦承，这一败重挫曼城卫冕英超冠军的希望。

广告 继续浏览后续

由瓜迪欧拉（Pep Guardiola）掌兵符的曼彻斯特城（Manchester City），若今天能击败托登罕热刺（Tottenham Hotspur），积分将仅落后目前英格兰足球超级联赛（Premier League）龙头兵工厂（Arsenal）2分；但今天曼城输球，让兵工厂在积分榜稳居第1。

今天决定比赛胜负的一球，是由热刺的凯恩（Harry Kane）攻进，踢进那球后，他以267个进球，成为热刺队史的进球王。

目前排名第2的曼城，积分落后兵工厂5分，兵工厂15日将在主场迎战曼城。

对曼城来说，下次与兵工厂的交手，将会是场非赢不可的比赛。兵工厂前场比赛，意外以0比1败给艾佛顿（Everton）。

当被问到错失缩小与兵工厂间的差距，有多令人沮丧时，瓜迪欧拉说：「是的，这当然很令人沮丧，因为兵工厂很少输球，这当然是个好机会。」

热刺的新主场2019年启用后，对曼城来说一直就像鬼屋，因为曼城5次到那里比赛，全都输球，且至今不曾在那里进过任何一球。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

© 2023 AFP