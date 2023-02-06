柯瑞左膝受伤归期不定 勇士教头：不会整季缺席

（法新社旧金山5日电） 美国职篮NBA金州勇士今天发声明表示，主将柯瑞左膝受伤，归期不定。勇士教头说，好消息是他会回来，目前还不清楚确切的时间点，但这个伤不会让他缺席整个赛季。

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勇士在声明中说，核磁共振造影（MRI）检查证实柯瑞（Stephen Curry）左膝「上端胫腓韧带部分撕裂」以及骨间膜撕裂、小腿挫伤。

有报导称柯瑞恐将缺阵「数周」，勇士仅表示，他「（6日）不会上场，未来几天将进一步公布可能的时间表」。

34岁的柯瑞昨天在勇士主场对阵达拉斯独行侠的第3节比赛中，与独行侠后卫莱特（McKinley Wright）发生碰撞而受伤，只能一瘸一拐地提前退场，并于今天接受核磁共振造影检查。

勇士教练柯尔（Steve Kerr）告诉记者：「我想最重要的是，他将缺阵一段时间。我们几天后会再评估。」

「好消息是他会回来，我们不知道确切的时间点，但这个伤不会让他缺席整个赛季。」

勇士在距离明星赛前还有5场比赛，明星赛结束后，预定2月23日将在洛杉矶与湖人交手。

柯瑞本赛季曾因肩膀部分脱臼缺席了11场比赛。

© 2023 AFP