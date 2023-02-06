美媒称交易达成共识 厄文从篮网转战独行侠

（法新社纽约5日电） 在厄文提出将自己交易出去的要求后，美国媒体今天报导，美国职篮NBA布鲁克林篮网已与达拉斯独行侠达成共识，要将这位备受争议的球星交易过去。

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美国体育新闻网站「运动员」（The Athletic）报导指出，篮网将把厄文（Kyrie Irving）送到独行侠，换回丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和几支首轮选秀签。

厄文先前抛出震撼弹，要篮网在2月9日的交易截止日前将他交易出去后，包括凤凰城太阳、洛杉矶湖人、洛杉矶快艇等队都曾传出对厄文有兴趣。

据传厄文是在无法获得满意的条件而未与篮网续约后，决定要求球队把他交易出去。篮网季前选择不给厄文一份保障顶薪合约，而据「运动员」的报导，篮网开给厄文的合约，含有「让人感到不满」的「保障条款」。

体育电视频道ESPN指，篮网与独行侠间的协商今天正「加紧脚步」进行。

若交易成功，丁威迪将「凤还巢」回到篮网。丁威迪在2020-21球季膝盖韧带受伤之前，曾在篮网待了5个球季。

厄文曾在2016年与詹姆斯（LeBron James） 联手率克里夫兰骑士夺下总冠军，本季他平均每场比赛可拿下超过27分、5篮板、7助攻，在杜兰特（Kevin Durant）因膝伤缺阵之际，他担下了篮网进攻上的重任。

厄文在篮网的4个球季充满争议。他上季因为拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，有数十场比赛无法出上场。

这个球季，厄文因为在社群媒体的贴文含有反犹思想电影的连结而遭挞伐，且起初他不肯认错，因此被禁赛8场。

整体来说，厄文在篮网的这4个球季一共打不到150场比赛。

然而，毫无疑问的，厄文的能力可以补全独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）无法顾及之处。唐西奇本季每场比赛可夺33.4分，但他扛起独行侠得分重任意味着投入大量的上场时间。

昨天唐西奇因脚跟伤势高挂免战牌，独行侠最终败给金州勇士，赛后战绩28胜26败，在西区排名第6。

© 2023 AFP