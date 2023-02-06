4大主力轮休 金块一路落后不敌灰狼

（法新社明尼阿波利斯5日电） 包括明星中锋约基奇在内的4名主力轮休，让美国职篮NBA西区龙头丹佛金块，今天以98比128败给明尼苏达灰狼。

广告 继续浏览后续

金块昨天才在主场迎战亚特兰大老鹰，今天就得风尘仆仆赶赴客场挑战灰狼。金块总教练马龙（Michael Malone）让连续两季获选年度最有价值球员（MVP）的约基奇（Nikola Jokic），以及莫瑞（Jamal Murray）、高登（Aaron Gordon）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）等先发主力轮休。

他们在前场比赛击败老鹰后，就没有随队飞到灰狼主场。

这场比赛泰半时间保持领先的灰狼，在第1节末到第2节初，打出一波25比5的高潮，在次节就将领先拉开到20分差距，拿下他们近10场比赛的第7胜。

金块此役三分球25投6中，命中率低到只有2成4，整场比赛发生21次失误是他们本季新高，等于奉送对手32分。

爱德华兹（Anthony Edwards）此役攻下灰狼全队最高的20分，第4节轰下14分的罗素（D'Angelo Russell）整场比赛拿下18分并送出10次助攻，戈贝尔（Rudy Gobert）与从板凳出发的诺威尔（Jaylen Nowell）分别获得16分。

金块的波特（Michael Porter Jr.）攻下全场最高22分，布劳恩（Christian Braun）、布朗（Bruce Brown）分别拿下19分、16分。

两队将于7日到金块主场再次交手。

© 2023 AFP