俄乌战争未歇 捷克反对俄国与反俄运动员参加奥运

（法新社布拉格6日电） 捷克奥林匹克委员会与捷克政府今天发布声明，批评让俄罗斯与白俄罗斯运动员持中立旗帜参加2024年奥运的构想。

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尽管国际社会针对俄罗斯入侵乌克兰而制裁俄国、白俄，国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）上月底表示，正在研究让这两国运动员参加2024年巴黎奥运的办法，有可能是以中立选手身分参赛。

国际奥会这番声明引发分歧的反应，美国表示支持俄国与白俄选手以中立身分参赛，英国、波兰以及波罗的海诸国则是批评国际奥会的立场。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）坚决反对俄国、白俄选手以任何形式参与奥运。俄罗斯则是推动解除所有限制，主张奥运不该政治化。

捷克奥林匹克委员会（Czech Olympic Committee）今天在声明中说：「俄罗斯与白俄运动员不可以在奥运中参赛。」声明同时表示，捷克奥委会看不到改变现有制裁的理由。

至于乌克兰、爱沙尼亚等数个东欧国家考虑抵制奥运，捷克奥委会表示，他们不会推动捷克选手这么做。

捷克奥委会又说：「如果他们决定不参加奥运，我们当然会尊重每个选手的意愿。」

波兰体育部长博特尼丘克（Kamil Bortniczuk）上周表示，包括欧洲联盟（EU）成员国与英国在内，他预期会有40国表态反对俄国与白俄运动员参加奥运。

捷克总理费亚拉（Petr Fiala）今天也加入行列。他说：「我真的无法想像乌克兰运动员因为捍卫自己的国家死去时，有俄罗斯与白俄罗斯运动员…在巴黎参赛。」

他又说：「在这些情况下，让俄罗斯运动员参加奥运对我来说听起来不是好主意。」

© 2023 AFP