女力展现 尼加拉瓜女性乐在骑牛

（法新社尼加拉瓜首都马纳瓜6日电） 当培瑞斯还是少女时就对骑牛运动深深着迷，但兄长说骑牛在尼加拉瓜是男人的运动，要她别想太多。如今不只培瑞斯，越来越多尼国女性投入这项阳刚味十足的运动。

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如今33岁、担任厨师的培瑞斯（Eveling Perez）经常参加骑牛表演，成功演出一次可赚得200美元。

骑牛时骑师需一手握住缰绳，另一手尽量维持身体平衡，得在牛背上至少待满8秒不被暴跳的公牛摔落，才算成功。

距首都马纳瓜30公里开外的蒂比达伯（Tipitapa），当地一个节庆常能聚集观众好几百人围观骑牛比赛，培瑞斯边享受观众欢呼与掌声，边费力让自己不被动辄好几百公斤的狂跳公牛从背上摔落。

对160公分高、每天进行包含路跑在内锻炼的培瑞斯而言，骑牛似乎难不倒她。但这项运动的本质也让她多次受伤，甚至骨折过。

骑牛对女性的难度毕竟高于男性，骑牛师之间都同意这是高度仰赖身体素质的运动。培瑞斯就不讳言双腿夹紧牛身的力度，永远没法做到像男性般。

男队友康得（Carlos Conde）说：「这对女性来说当然困难许多。」但他认为女性能靠勇气与意志克服力量与速度劣势。

骑牛运动在尼加拉瓜广受欢迎，尽管女性参与仍属罕见，但已有越来越多像培瑞斯一样的当地女性投入，她所属的骑牛队上已不只她一名女性。培瑞斯希望有朝一日女骑师能司空见惯。

培瑞斯说：「我会希望不只我与队友，还能有更多女性参与，彰显女力。」

© 2023 AFP