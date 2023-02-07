汤普森狂飙12记三分弹 率勇士轻取雷霆

（法新社洛杉矶6日电） 美国职篮NBA金州勇士当家射手汤普森（Klay Thompson）今天狂砍42分，单场飙进12颗三分球，写下本季新高，率队以141比114轻取奥克拉荷马雷霆。

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手感火热的汤普森2018年10月曾创下单场投进14颗三分球的超狂纪录，今天再凭藉让人惊艳的表现，带领勇士拿下2连胜。

勇士全队三分球50投26中，与密尔瓦基公鹿2020年创下单场投进29颗三分球的纪录仅差3球。

勇士当家一哥柯瑞（Steph Curry）因伤缺阵，但球队火力丝毫不减，全队共5人得分超过两位数，除了汤普森砍下全队最高42分，普尔（Jordan Poole）贡献了21分12助攻和4篮板，魏金斯（Andrew Wiggins）也缴出18分的成绩，轻松带走胜利。

雷霆方面，亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全队最高20分，吉迪（Josh Giddey）斩获15分8助攻7篮板，曼恩（Tre Mann）缴出18分。

汤普森赛后表示，他当时确实想追逐纪录，但球队周三还得赶去波特兰，而且「我认为篮球之神也不想让我刻意去追逐纪录，所以还是让一切自然而然发生吧！」

© 2023 AFP