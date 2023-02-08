后仰跳投命中写纪录 詹姆斯成NBA历史得分王

（法新社洛杉矶7日电） 靠一记后仰跳投砍进两分，篮坛超级球星詹姆斯今天在比赛第3节，生涯总得分累计达到3万8388分，超越贾霸成为NBA历史得分王。

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美国职篮NBA洛杉矶湖人今天在主场迎战奥克拉荷马雷霆，今天赛前已累计拿下3万8352分的「詹皇」詹姆斯（LeBron James） ，只差36分就可超越「天钩」贾霸（Kareem Abdul-Jabbar） 缔造的纪录，成为NBA史上得分最多的球员。

詹姆斯在此役首节剩下73秒时砍进3分球，这是他这场比赛首度得分，也助湖人取得14比11领先。第1节詹姆斯包括一记三分球在内，6投3中拿下8分。

第2节詹姆斯继续展现强烈的进攻企图心，接连两次切入上篮并加罚得手的「3分打」，持续累积他的生涯总得分，单节攻下12分，大大增加在今天写下历史新页的机会。

下半场比赛开打后，詹姆斯第3节先靠两罚俱中拿下分数，接着连飙两记三分球，距离创造历史，只剩个位数的8分差距。第3节剩下10.9秒时，詹姆斯一记后仰跳投得手，生涯得分正式超越贾霸，成为NBA生涯总得分最多的球员。

此时比赛暂停，詹姆斯从贾霸手中接下破纪录的比赛用球，象徵两位前后任纪录保持人的传承。

© 2023 AFP