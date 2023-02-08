疑涉东奥围标 前组委会官员被特搜部逮捕

（法新社东京8日电） 日本东京奥运及帕运发生受贿贪污弊案后，又传出发生有关测试赛的「围标疑云」。东京地检特搜部依涉违独占禁止法，逮捕55岁的东奥组织委员会大会运营局前次长森泰夫。

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据报导，东京地方检察厅特别搜查部（东京地检特搜部）今天上午10时过后，前往森泰夫家中、日本广告业龙头电通公司前奥运担当部长自宅等地进行搜索。

东奥组织委员会2018年针对制订各赛事测试赛计画对外招标，共有9间公司及1家共同企业体得标，契约金总额约5亿4000万日圆（约新台币1亿2354万元）。

这些得标企业在之后的测试赛大会营运及正式大会营运业务方面，都以未经投标的「随意契约」直接得标；随意契约总额约400亿日圆。

相关人士表示，森泰夫在组织委员会2018年5月到8月实施与测试赛相关的计画制订业务投标前，先听取有意投标企业的投标想法，并汇整对各赛场的投标意愿一览表，分享给电通公司干部等人。有关每个赛场的得标企业，森泰夫也被认为涉入协调。

继东奥贪污事件后，这次又发生时任组织委员会干部涉围标遭逮捕案件。不仅如此，这次连电通公司前干部也遭逮捕。但报导并未指明这名干部的身分。

相关人士透露，森泰夫在与东奥各赛事测试赛相关的26项投标等进行非法得标协调，涉嫌违反独占禁止法。不只一家大型广告公司涉入的围标事件遭到揭发，在日本是极为罕见的情况。

© 2023 AFP