登NBA得分王詹姆斯感觉不真实 称至少再打2年

（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人当家球星詹姆斯今天创下他口中的「超不真实」成就，登基成为NBA历史得分王。他赛后表示，还没有想要退休的感觉，预期自己职业生涯至少再延续2年。

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现年38岁的詹姆斯（LeBron James）今天在湖人对奥克拉荷马雷霆的比赛轰下38分，使得个人NBA生涯总得分推上3万8390分，超越湖人名宿贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1984年创下的史上最高纪录3万8387分。

如今唯一未知的是，当詹姆斯终于结束NBA生涯时，他的总得分纪录会增加到多少。

詹姆斯赛后接受透纳电视网（TNT）访问时表示：「我知道我还能再打几年。从我的感觉，（以及）这个赛季期间我身体的反应来看。」

「我知道我还能再打几年，这完全取决于我的心态。如果我的心态仍然投入，如果我依旧有动力去尝试追求冠军，我感觉我就能继续打。」

他说：「如果我的头脑清楚，而且每一天都感觉有动力去准备好自己的状态，那么我就能继续出赛。」

不过詹姆斯坦言，对于自己终于超越贾霸称霸已久的得分纪录，他还在消化这件事。「这超不真实。因为我从来没把这当作个人目标，或是准备做到，所以我单纯感到开心。」

对于自己创下纪录，詹姆斯归功于「长期保持健康，能替3个不同球队出赛，每晚试图有最佳表现，拥有很棒的队友以及能让我发挥本色的教练」。

「能够以这样的水准出赛20年，能够在我的比赛处于巅峰状态，这种感觉蛮不真实的。」「希望我能继续保持下去，但到头来能在联盟20年，我感到很荣幸。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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