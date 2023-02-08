2030年世足赛 阿根廷智利乌拉圭巴拉圭正式申办

（法新社7日布宜诺斯艾利斯法新社电）南美洲的阿根廷、智利、乌拉圭与巴拉圭四国，今天正式联合申请主办2030年世足赛；2030年恰好是世足赛在乌拉圭首都蒙特维多（Montevideo）举行的100周年。

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南美足球总会（Conmebol）主席杜明奎（Alejandro Dominguez）在阿根廷表示：「我们相信国际足球总会（FIFA）有义务纪念那些举办第一届世界杯的人们。」

杜明奎在布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）南方的伊塞萨（Ezeiza）出席阿根廷足球协会（Argentine Football Association）总部举行的世足赛申办活动。

2030年世足赛主办权竞争激烈，国际足球总会将在2024年决定花落谁家。

上述4个南美国家争取主办权所面临的最大挑战，是西班牙、葡萄牙与乌克兰也联合申办，这3国获得欧洲足球总会（UEFA）支持。

另外，沙乌地阿拉伯也考虑与埃及、希腊联手申办。

杜明奎去年12月说，国际足总应让南美洲主办世足赛100周年赛事，以纪念南美传奇球星比利（Pele）与马拉度纳（Maradona）。

首届世界杯有13队参加，乌拉圭当时以4比2击败阿根廷获得冠军。阿根廷去年于卡达击败法国，成为现任冠军。

下一届世界杯将在2026年由美国、墨西哥、加拿大合办，且首度扩大由48队竞争，先前仅有32队。

© 2023 AFP