塞尔蒂克伤兵加伤退 人手短缺照样赢76人

（法新社8日法新社电）目前在美国职篮NBA战绩领先的绿衫军塞尔蒂克，今天虽然有3名先发球员无法上阵，同时布朗（Jaylen Brown）也因伤提早离场，不过最终仍以106比99击败费城76人。

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布朗因与队友塔特姆（Jayson Tatum）共同抢夺篮板而发生意外，受肘击而脸部挫伤，在上半场结束前2分钟退场。

目前排行东区龙头、也是全联盟战绩最佳的塞尔蒂克，本来可能因为史玛特（Marcus Smart）、威廉斯（Robert Williams）与霍福德（Al Horford）的缺席而受到严重影响，但是他们在比赛中没有闪失。

塔特姆向ESPN表示，今晚胜利是全队奋战得来的。塞尔蒂克本场比赛投篮命中率52.6%， 三分球投35进19。不过塔特姆表现有限，全场12分8篮板9助攻，投篮15球只进5球。

不过塔特姆的默默无闻队友在比赛中挺身而出，看管76人队以及MVP候选人恩比德（Joel Embiid）。恩比德拿下全场最高的28分。

费城76人队在终场前5分51秒还落后11分，他们2度将比数拉近至3分差内，但最终还是塞尔蒂克队技高一筹羸得比赛。塞尔蒂克的怀特（Derrick White）与布洛格登（Malcolm Brogdon）各得19分，葛里芬（Blake Griffin）砍进5个三分球。

塔特姆表示队友贡献良多，当需要他们挺身而出的时候，他们都能完成任务。

© 2023 AFP