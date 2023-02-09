新加坡取代俄国喀山 主办2025世界游泳锦标赛

（法新社新加坡9日电） 世界水上运动总会（World Aquatics）今天表示，新加坡将取代俄罗斯喀山市（Kazan），主办2025年世界游泳锦标赛（World Aquatics Championships）。

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新加坡将是第一个主办这项国际赛事的东南亚国家。赛事项目包括跳水、开放水域游泳、水上芭蕾和水球（water polo），确实开赛日期尚待确定。 世界水上运动总会主席穆沙兰（Husain Al-Musallam）在新闻稿中说：「水上运动总会确定2025年主要赛事是由这样的好手主办，再高兴不过，感谢新加坡此地的团队。」 前身是国际游泳总会（FINA）的世界水上运动总会，去年已撤销喀山的世界青少年游泳锦标赛主办权，并声称，「只要（俄乌战争）这个严重的危机持续」，就不会有其他赛事在俄罗斯举行。 去年12月，澳洲墨尔本（Melbourne）也取代喀山，主办世界短水道锦标赛。 俄军入侵乌克兰在运动界引起普遍反弹，去年欧洲足球冠军联赛（UEFA Champions League）决赛移师法国进行，一级方程式赛车俄罗斯大奖赛则因此取消。

© 2023 AFP