湖人与灰狼爵士谈3方交易 送走卫斯布鲁克换回罗素

（法新社洛杉矶8日电） 美国媒体今天报导，美国职篮NBA洛杉矶湖人、明尼苏达灰狼与犹他爵士正在商谈3方交易，将把卫斯布鲁克送到爵士，自灰狼换回在2015年选秀以第2顺位选中的罗素。

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美国体育频道ESPN报导，湖人也将自灰狼获得毕斯利（Malik Beasley）与范德比（Jarred Vanderbilt），灰狼将获得爵士后卫康利（Mike Conley）、亚历山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）与选秀权。

ESPN表示，爵士将得到卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、托斯卡纳-安德森（Juan Toscano-Anderson）、琼斯（Damian Jones）和湖人未来的首轮选秀权，并称所有球员已获通知将被交易。

这个在NBA交易大限前传出的3方交易，将结束卫斯布鲁克在湖人水土不服的时期，他在湖人总共效力了一个半赛季。

湖人将数名球员交易到华盛顿巫师，以换得2017年NBA最有价值球员与9度入选明星赛的球星卫斯布鲁克，但卫斯布鲁克与詹姆斯（LeBron James）和戴维斯（Anthony Davis）搭档时，从未打出球队期望中的成绩，在湖人可能连续两季错过季后赛时，现在沦为替补球员。

「洛杉矶时报」引述消息人士说法报导，湖人「很兴奋」能补进3名年轻球员，他们可协助解决提升湖人整季没有改善的命中率问题。

在这个3方交易中，湖人再度迎接他们在2015年选秀中以第2顺位选中的罗素（D'Angelo Russell）。

罗素本季效力灰狼时，场均17.9分、有6.2次助攻，他价值3140万美元的合约到期时，将在季后赛成为非受限自由球员。

© 2023 AFP