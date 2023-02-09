NBA重磅交易 传篮网巨星杜兰特转队至太阳

（法新社凤凰城9日电） 消息人士向ESPN透露，美国职篮NBA凤凰城太阳与布鲁克林篮网达成重磅交易，太阳得到篮网巨星前锋杜兰特。篮网昔日由杜兰特、哈登及厄文组成的三巨头，如今正式宣布完全解体。

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ESPN报导，消息人士指出，太阳以布里吉斯（Mikal Bridges）、强生（Cam Johnson）、克劳德（Jae Crowder）加上4张首轮选秀签与2028年的选秀互换权，向篮网换取杜兰特（Kevin Durant）和华伦（T.J. Warren）。

先前就传出杜兰特很有兴趣跳槽太阳，太阳新老板伊许比亚（Mat Ishbia）一直催促在NBA交易截止日9日之前完成交易。

这是继日前厄文（Kyrie Irving）被交易到达拉斯独行侠之后，篮网队又一改造球队的大动作。

篮网把厄文送到独行侠，换回丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和几支首轮选秀签。今天厄文首度为新东家披挂上阵，就攻下24分、4篮板、5助攻，帮助独行侠以110比104力克洛杉矶快艇。

杜兰特离队后，篮网之前所打造他与哈登（James Harden）、厄文的三巨头宣告烟消云散，将迈向重建之路。

相反地，杜兰特来到凤凰城后，将和保罗（Chris Paul）、布克（Devin Booker）及艾顿（Deandre Atyon）组成四星连线，可望强力挑战本季的总冠军。

© 2023 AFP