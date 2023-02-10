包办全队4进球 C罗生涯职业赛进球数破500

（法新社利雅德9日电） 转战沙乌地阿拉伯职业足球联赛的葡萄牙球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）今天包办球队全部4颗进球，率队4比0大胜对手，个人生涯的职业联赛总进球数突破500颗。

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38岁的C罗共计在5个不同职业联赛的5支球队，累积503个进球。

他在足球生涯发迹地的葡超里斯本运动（Sporting Lisbon）队有3个进球、两度效力英超曼联时共103球、效力西甲皇家马德里时踢进311球、效力义甲尤文图斯时81球。

今天缴出大四喜后，C罗已为沙国联赛豪门艾纳斯（Al Nassr）踢进5球；C罗上赛季与曼联不欢而散后，于卡达世界杯足球赛结束转战沙国。

但C罗到沙国却略显慢热，直到2月3日才在艾纳斯2比2逼和艾法特（Al Fateh）之战靠一记伤停补时阶段的罚球，让自己转战沙国后的进球开胡。

今天赛前已累积499个进球的C罗，在比赛第21分钟时左脚劲射破门，第500个进球达标；第40分钟换右脚射门踢进第2球。

下半场开赛8分钟他靠一记12码完成帽子戏法，也是生涯第61回单场独中三元；第61分钟时他在禁区把对方门将挡下的射门补送入网完成大四喜，率队击败瓦赫达麦加（Al Wehda）。

季前以4亿欧元天价转会到艾纳斯的C罗，生涯拿过5届年度金球奖（Ballon d'Or，欧洲年度最佳球员），目前也保有欧冠史上进球王与史上国家队进球王头衔。

© 2023 AFP