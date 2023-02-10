国际奥会：乌克兰发起抵制巴黎奥运有违奥运精神

（法新社瑞士洛桑9日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）告诉乌克兰，以俄罗斯运动员可能参赛为由呼吁联合抵制2024年巴黎奥运之举，已违反奥林匹克精神。

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法新社报导，在今天公布的一封致函乌克兰奥会（Ukrainian National Olympic Committee）的信中，巴赫表示乌克兰「施压」其他国家联合抵制2024年奥运会之举「极度令人遗憾」。

国际奥会上月表示正在研究适合方式，让俄罗斯和白俄罗斯选手能改采中立旗帜而非原有国旗的模式下参与巴黎奥运。

俄罗斯对此反应激烈，扬言退出奥运；北欧和一些东欧国家则表示会联合抵制双俄。

巴赫在给乌克兰奥会主席古泽特（Vadym Goutzeit）的信中说：「如同阁下所知会、贵国奥会正考虑要联合抵制奥运，此举违背奥林匹克运动基础及我们所坚守的原则。」

巴赫说俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛一事「甚至都还没具体讨论过」。

巴赫在信中说：「因此阁下在这个不成熟阶段致函各国奥会、国际单项运动总会、国际奥会成员和未来奥运主办国，向对方施压企图影响他们的决策，单是这样就已被绝大多数人认为是极度令人遗憾之举。」

巴赫也抨击一些乌克兰官员之前指责国际奥会是「战争、谋杀和破坏的推动者」，称这些都是「诽谤性言论」。

俄罗斯去年2月挥军入侵乌克兰，白俄罗斯同意让俄军经其领土发动攻势，两国自俄乌战争爆发迄今均未参与多数与国际奥会相关的运动赛事。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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