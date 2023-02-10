大谷翔平、楚劳特确定参战 入世界棒球经典赛最终名单

（法新社迈阿密9日电） 包括日本的大谷翔平、美国队长楚劳特、3名古巴出生的美国职棒大联盟MLB球员等人，名列最终的参赛名单，确定参加3月开打的世界棒球经典赛。

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第5届世界棒球经典赛将于3月8日到21日进行，20支球队将在日本、台湾、美国展开精彩较量。

寻求卫冕的美国，由3度拿下MLB美国联盟（AL）年度最有价值球员（MVP）、31岁的洛杉矶天使外野手楚劳特（Mike Trout）领衔。

楚劳特说：「当机会一出现，我就非常高兴且期待。能代表国家出赛意义非凡，那会是很特别的一刻。」

美国阵中还有洛杉矶道奇外野手贝兹（Mookie Betts）、圣路易红雀三垒手亚瑞纳多（Nolan Arenado）和一垒手高史密特（Paul Goldschmidt）等人。其中，高史密特是去年国家联盟（NL）年度MVP得主。

楚劳特在天使的队友，投打「二刀流」好手大谷翔平（Shohei Ohtani）是2021年美联MVP，这次在两度拿下经典赛冠军的日本阵中，而传以6年1.08亿美元（约新台币32.76亿元）续留圣地牙哥教士的36岁老将达比修有（Yu Darvish）也将为日本效力。

达比修有2009年曾助日本在经典赛成功卫冕。

多年来，因为潜力好手叛离，让人才严重流失的业余棒球强国古巴，将首次把古巴出生的MLB好手放进经典赛名单。

代表古巴这个共产主义岛国的，包括芝加哥白袜三垒手蒙卡达（Yoan Moncada）及外野手罗伯特（Luis Robert），两人分别在2014年、2016年离开古巴。

古巴棒球协会还把一些古巴出生，在日本职棒、美国小联盟打球的选手选进参赛名单。过去，古巴并未让离开国家的球员参加经典赛。

这次经典赛夺冠的最大热门，是2013年冠军得主多明尼加，紧追在后的则是美国、日本。

多明尼加的阵容同样拥有一票超级球星，当中包括教士外野手苏铎（Juan Soto）与三垒手马查多（Manny Machado）、多伦多蓝鸟一垒手小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.）、波士顿红袜三垒手德佛斯（Rafael Devers）、西雅图水手外野手罗德里格斯（Julio Rodriguez）。

多明尼加阵中还有去年国联最佳投手，即赛扬奖得主，迈阿密马林鱼的艾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

27岁的右投艾坎塔拉说：「我一直都想打经典赛，为我的国家效力，今年得以参赛，我会竭尽所能。」

多明尼加在迈阿密进行的首轮赛事，与波多黎各、委内瑞拉等队被排在称为「死亡之组」的D组，只有在分组拿下前两名，才能晋级到第2轮。

波多黎各阵中有纽约大都会游击手林多（Francisco Lindor），委内瑞拉则有亚特兰大勇士外野手阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）、休士顿太空人二垒手阿图维（Jose Altuve），及去年拿下美联打击王的阿拉耶兹（Luis Arraez）。

D组还有以色列及尼加拉瓜。

美国首轮与英国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚同在C组，他们将在亚利桑纳对决。

被分在B组的日本，将在东京迎战韩国、澳洲、中国、捷克；A组的台湾将在台中迎战古巴、巴拿马、荷兰、义大利。

© 2023 AFP