夺冠功臣培顿凤还巢 勇士送走选秀榜眼魏斯曼

（法新社旧金山9日电） 美国职篮NBA勇士今天赶在交易大限截止前，让上季夺冠功臣培顿凤还巢，另送走2020年选秀榜眼魏斯曼。

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根据媒体报导，在多方交易中，寻求卫冕NBA总冠军的金州勇士送出5个次轮选秀权，从波特兰拓荒者那里得到培顿（Gary Payton II），底特律活塞则是把诺克斯（Kevin Knox）送到拓荒者。

另一个3方交易，勇士得到换回培顿所需的选秀权，活塞获得勇士的魏斯曼（James Wiseman），亚特兰大老鹰则招来贝伊（Sadiq Bey）。

勇士的交易案让他们在未来两个球季，将省下超过3700万美元（约新台币11.22亿元）的奢侈税。

洛杉矶快艇、休士顿火箭、曼菲斯灰熊则是进行3方交易。快艇获得高登（Eric Gordon），火箭得到沃尔（John Wall）、葛林（Danny Green），灰熊则获得肯纳德（Luke Kennard）；快艇另把杰克森（Reggie Jackson）送到夏洛特黄蜂，换回普朗利（Mason Plumlee）。

快艇也用2个次轮选秀权，从丹佛金块那里换到郝兰德（Bones Hyland）。根据报导，若卫斯布鲁克（Russell Westbrook）被犹他爵士买断，快艇将把他签下，好增添一些有能力的老将及新秀，成为雷纳德（Kawhi Leonard）与乔治（Paul George）的助力。卫斯布鲁克是在洛杉矶湖人进行的交易案中，被送到爵士。

圣安东尼奥马刺将李察逊（Josh Richardson）送到纽奥良鹈鹕，换回葛理翰（Devonte Graham）及4个次轮选秀权：另把伯尔特（Jakob Poeltl）送到多伦多暴龙，换回柏奇（Khem Birch）及3个选秀权。

老鹰送出哈勒戴（Justin Holiday）、卡明斯基（Frank Kaminsky），从火箭那里得到费南度（Bruno Fernando）、马修斯（Garrison Matthews），藉此把团队薪资降低。

印第安纳溜马从密尔瓦基公鹿手中，获得希尔（George Hill）和选秀权。

费城76人在3方交易中获得黄蜂的麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels），拓荒者则是获得76人的塞波尔（Matisse Thybulle）。

此外，湖人据传将贝佛利（Patrick Beverley）送到奥兰多魔术，换回班巴（Mo Bamba）。

© 2023 AFP