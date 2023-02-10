布莱恩个人物品最高价 实战球衣1.76亿元拍出

（法新社纽约9日电） 3年前因直升机坠机意外丧命的NBA已故传奇球星布莱恩，一件实战球衣今天在拍卖会上以580万美元（约新台币1.76亿元）落槌，创下他个人物品拍卖价格的新高纪录。

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国际拍卖公司苏富比（Sotheby's）在纽约举行的拍卖，创下布莱恩（Kobe Bryant）个人物品拍卖价格的新纪录，但比拍卖前最高估价700万美元（约新台币2.12亿元）要低。

美国职篮NBA洛杉矶湖人代表性球星布莱恩，手握5枚NBA冠军戒指，并拥有两面奥运金牌。他穿过的另一件球衣，过去曾以370万美元（约新台币1.12亿元）拍出，这次拍卖的结标金额远高于以往的纪录。

乔丹（Michael Jordan）在1998年总冠军赛的实战球衣，于2022年9月以1001万美元（约新台币3.04亿元）落槌，是这类商品目前为止价格最高的一件。

阿根廷足球传奇马拉度纳（Diego Maradona）伸出「上帝之手」时穿的实战球衣，去年在苏富比于伦敦的拍卖中，以930万美元（约新台币2.82亿元）卖出。

布莱恩这件背号24号的紫金球衣，是由一位匿名的持有人所卖出，是布莱恩在拿下年度最有价值球员（MVP）的2007-08球季所穿，当时他穿着这件球衣打了25场比赛。

其中的一场比赛，是2008年4月23日湖人对上丹佛金块的季后赛。一名摄影师捕捉到布莱恩在砍进一记三分球后，抓着那件球衣兴奋地大吼。

这件球衣上一次被拿出来拍卖是在2013年，当时只卖了1万8678美元（约新台币56.74万元）。

© 2023 AFP