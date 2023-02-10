欧洲超级联赛计画卷土重来 60至80球会分级竞技

（法新社马德里9日电） 欧洲足球超级联赛主办当局今天发表声明宣布，将以全新方式举办一项由欧洲「60至80个」职业球会参加的比赛。西甲巴塞隆纳（Barcelona）球会主席拉波塔说，此事已有进展。

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欧洲超级联赛（European Super League）2021年由欧洲12个球会成立，以与欧洲足球总会（UEFA）分道扬镳，创立自己的赛事。不过因为欧洲足总誓言阻止这项「损人利己」的计画，国际足球总会（FIFA）也扬言将参与其中的球会逐出国际赛事，在全欧球迷一片怒气下，此事作罢。

近来西班牙马德里高等法院判决，恢复2021年下达的禁制令，保护超级联赛和参赛队伍不受欧洲足总和国际足总及其下各总会和联盟的制裁，使得为倡议欧超联而组成的A22体育管理咨询公司（A22 Sports Management）再次尝试举办这项联赛。

A22公司执行长瑞查特（Bernd Reichart）发表声明说：「各球会都须承担企业风险，问题是每当别人作出重大决定时，球会被迫只能旁观并任由自己的赛事和财务基础崩解，这样的事情太常发生。」

这项声明并就全新的超级联赛提出10大原则，他宣称，已与全欧将近50个球会及其股东商谈相关内容；并说，「他们绝大多数认同这样的评估，即欧洲足球的根基已遭到威胁，现在是变革的时候了」。

他说：「欧洲的足球联赛应该保持开放，由60至80队以多级别方式进行，以容这个金字塔结构中的上、下球会能永续性地分享营收。」

为此，瑞查特说，将保证每一球队在每一赛季「都能在全欧赛事出战至少14场」，同时继续在各自国内的联赛出场。

法新社报导，拉波塔（Joan Laporta）今天表示，举办欧超联的计画「已有进展」，并预期欧洲法院（European Court of Justice）将会做出有利欧超联 的判决。欧洲足总和国际足总强烈反对欧超联，扬言将参与其中的球会与球员逐出国际赛事，两大组织为此被控滥权，正由欧洲法院审理中。

针对有人批评欧超联有意与各国联赛以及欧洲足总主办的赛事互别苗头，A22公司指出，「各参赛球队应如同目前一般，继续全力投入自己国内的联赛」。

拉波塔则说：「我们希望的是，与欧洲足总的对话不要破裂。我认为透过对话，我们最终能与欧洲足总达成良好协议。」

© 2023 AFP