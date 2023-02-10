达比修有传以6年逾32亿元续约 可能在教士退休

（法新社加州圣地牙哥9日电） 有媒体报导指出，美国职棒大联盟MLB圣地牙哥教士以6年1.08亿美元（约新台币32.76亿元）合约续留日本强投达比修有，这意味他可能将在教士待到退休。

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包括「圣地牙哥联合论坛报」（The San Diego Union-Tribune）、体育电视频道ESPN、MLB官方网站等，都引述不具名消息来源，指36岁右投达比修有（Yu Darvish）的合约将签到2028年，届时他已42岁。

若没有与圣地牙哥教士续约，达比修有原本将在2023年球季结束后成为自由球员，但球队在投捕到季前训练营报到前1周送上新约。

即便达比修有年纪偏大，教士仍愿意给他高薪，因为他虽年近40岁，仍表现抢眼，2020年的胜投数在国家联盟排名第1，2021年也还入选明星赛。

去年，达比修有出赛30场，防御率3.10，季后赛登板4次，防御率更只有2.88，是他2012年从日本职棒转到MLB后，成绩最好的球季之一。

教士去年与马斯葛罗夫（Joe Musgrove）续了长约，如今再与达比修有签下延长合约，巩固了球队的先发投手轮值。

达比修有预计将在下个月的世界棒球经典赛，代表日本出赛。

达比修有在MLB超过10个球季，先后待过德州游骑兵、洛杉矶道奇、芝加哥小熊与教士，累计送出1788次三振，防御率是3.50。

© 2023 AFP