超级杯将登场 老鹰球员莫拉达5年前还不会美式足球

（法新社凤凰城11日电） 职业美式足球联盟NFL冠军赛超级杯明天登场，由堪萨斯酋长迎战费城老鹰，其中来自澳洲的老鹰队进攻截锋莫拉达即将先发上阵，但其实他5年前抵达美国时根本没踢过美式足球。

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现年25岁的莫拉达（Jordan Mailata）成功学习如何打美式足球且被老鹰队选入，然后确立自己作为顶级进攻截锋的地位，这是NFL尝试招募国际选手的最成功案例。

身高约203公分、体重约165公斤的莫拉达有萨摩亚人血统，曾参加青年橄榄球联赛，并被澳洲全国橄榄球联赛（National Rugby League）的南雪梨兔队（South Sydney Rabbitohs）选中。

但南雪梨兔队担心莫拉达的体型会限制场上效能，只给了他一份低薪合约，可以效力他们的发展球队北雪梨熊队（North Sydney Bears）。

莫拉达拒绝了这项合约，他的经纪人开始向各界传送影片，强调莫拉达的体格和力量，结果让NFL注意到他。

他受邀参加NFL的国际球员通道计画（International Player Pathway program），并在美国佛罗里达州布拉丹顿（Bradenton）的训练营度过一段时间，学习他连在电视上都很少观看的美式足球。

他说道：「他们告诉我们，我们必须比每个人都还努力才能追上进度，然后一旦我们做到了，我们就必须踩下油门，继续努力并学习比赛细节，每天都要进步百分之一。」

来自澳洲新南威尔斯州（New South Wales）的莫拉达正是如此努力学习，才得以参加2018年NFL选秀，当老鹰队在第7轮选中他时，莫拉达成为第一位没有任何美国出赛经验的选秀球员。

莫拉达于2020年球季为老鹰队出赛，他在场上的影响力如此之大，以至于一年过后他获得一份为期4年、价值6400万美元的延长合约。

他大方地把自己的崛起历程归功于教练、球队工作人员和队友，但莫拉达也知道，如果没有勇气，他的非凡旅程就无法实现。

他说：「当我决定离开（澳洲）时，我知道前方的风险和我必须克服的障碍。但我知道那无法阻止我的。」

© 2023 AFP