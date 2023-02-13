美国职篮 塞尔蒂克长射发威击败灰熊

（法新社波士顿12日电） 美国职篮NBA赛事，位居东区龙头的波士顿塞尔蒂克队，今天发挥长程火力，以119比109击败曼菲斯灰熊队。

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塞尔蒂克全场轰进21颗三分球，篮板也以54比34领先，战绩目前4连胜。

塞尔蒂克的明星前锋塔特姆（Jayson Tatum）本场熄火，投16中3拿下16分。另外布朗（Jaylen Brown）因先前与塔特姆相撞脸部挫伤而缺席，但塞尔蒂克有8名球员得分超过2位数。

布朗在赛前表示他感觉好多了，「一天一天来」，待肿胀与疼痛消退后就会重新上阵。另外，史玛特（Marcus Smart）连续第10场缺席，布洛格登（Malcolm Brogdon）也因脚腱酸痛未上场。填补空缺的怀特（Derrick White）则是拿下全队最高的23分。

塞尔蒂克教头马兹拉（Joe Mazzulla）表示，胜利归功于团队，非主力球员在伤兵阵中挺身而出，让全队在东区守住龙头，领先密尔瓦基公鹿队1.5场胜差。他说：「他们无视外在状况、拿出专业球员表现的能耐，十分卓越。」

马兹拉并不担心塔特姆今天的得分表现，尤其是塔特姆在10日对夏洛特黄蜂队的比赛狂砍了41分。

马兹拉表示，「塔特姆打球的方式不会让他赢得足够的肯定」，他上一场拿41分，得分表现出色；过去3场中，他在其中2场掌控杰出，他持续透过防守、透过自己参与来控制比赛，做出正确选择，而不是寻求得分。

马兹拉说，「当超级巨星这样做时并不会获得应有肯定。我想他的表现让球员更有信心，让球队更难防守。」

灰熊队方面，莫兰特拿25分全队最佳，灰熊更在进入第四节时，将半场落后13分的差距缩小成1分。但塞尔蒂克队火力强大，最后一节得分以37比28领先，塞尔蒂克队老将霍福德（Al Horford）关键时刻连中3颗三分球，帮助球队锁住胜利。

© 2023 AFP