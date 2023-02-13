老鹰四分卫耀眼 酋长超级杯上半场落后

（法新社亚利桑那州格伦代尔12日电） NFL酋长受制于老鹰四分卫赫特斯3度让球队达阵的耀眼表现，在超级杯上半场以14比24落后。

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第57届职业美式足球联盟（NFL）年度冠军赛「超级杯」（Super Bowl）今天由堪萨斯酋长在亚利桑那州的州立农业体育馆（State Farm Stadium）对上费城老鹰。

酋长、老鹰两队的先发四分卫分别是马霍姆斯（Patrick Mahomes）与赫特斯（Jalen Hurts），是超级杯史上首次有两名非裔先发四分卫对决。

比赛开打不久，赫特斯冲刺1码达阵，让老鹰率先拿下分数，随后艾略特（Jake Elliott）加踢得手，率先以7比0领先酋长；但酋长反扑来得很快，马霍姆斯的传球让凯尔西（Travis Kelce）成功达阵，巴克（Harrison Butker）也加踢成功，让两队在首节7比7战平。

第2节又是老鹰率先展开得分攻势，布朗（A.J. Brown）接获赫特斯传球达阵，艾略特再次加踢成功，让他们14比7超前。

酋长好不容易利用对手失误，以14比14再度扳平。但老鹰靠着赫特斯持球冲刺4码达阵、加踢得手后比数来到21比14，最后老鹰在中场前以35码踢攻再拿3分，以24比14领先酋长进入休息室。

© 2023 AFP