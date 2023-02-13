酋长逆转老鹰 马霍姆斯带伤上阵夺超级杯MVP

（法新社格伦代尔12日电） 酋长明星四分卫马霍姆斯（Patrick Mahomes）今天带伤上阵，率队逆转老鹰赢得超级杯，自己也获MVP奖的肯定。

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第57届职业美式足球联盟（NFL）年度冠军赛「超级杯」（Super Bowl）由堪萨斯酋长对上费城老鹰，比赛在亚利桑那红雀（Arizona Cardinals）主场州立农业体育馆（State Farm Stadium）进行。

酋长4个球季内3度闯进超级杯，并继2020年后再度赢得超级杯冠军；对手老鹰则曾于2018年的超级杯登顶。同时，这也是超级杯史上第一次有两名非裔先发四分卫对决。

老鹰四分卫赫特斯（Jalen Hurts）上半场就有惊为天人的表现，他两次跑阵达阵、1次让布朗（A.J. Brown）达阵，成为史上有此成就的首人，也率老鹰24比14领先。

中场前脚踝疑似再度受伤的马霍姆斯，下半场坚持上阵，在第4节陆续助托涅（Kadarius Toney）、摩尔（Skyy Moore）达阵，也让球队逆转战局。

虽然酋长一度被赫特斯连下8分的惊人演出扳平，但仍靠巴克（Harrison Butker）踢进的致胜3分赢球，拿下4个球季以来的第2座超级杯冠军。

马霍姆斯此役27次传球、21次成功，一共传出182码，3度让队友达阵。

27岁的马霍姆斯是NFL史上年纪最轻即3度在超级杯担任先发的球员，并成为2000年以来，首位在同一个球季拿下年度MVP并赢得超级杯的球员。

© 2023 AFP