双俄选手想去巴黎奥运 基辅市长：应先谴责战争

（法新社基辅13日电） 曾是世界拳王的基辅市市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，若想获准参加2024年巴黎奥林匹克运动会，俄罗斯运动员得先公开谴责俄国入侵乌克兰的战争。

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克里契科说：「如果俄罗斯与白俄罗斯运动员不对（俄乌）战争说『不』，就不能参加巴黎奥运。」

曾是重量级拳击手的克里契科说：「如果他们公开反对这场战争，就能（参赛），但他们不敢。」

俄乌战争爆发后，俄罗斯和其盟国白俄罗斯就被大多数奥运项目排除在外。俄国去年2月开始侵略乌克兰，白俄同意俄军利用自家领土当作飞弹发射场。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，若俄罗斯运动员获准参赛，乌国将抵制巴黎奥运。

克里契科向运动员喊话：「告诉你们的政府，停止这场无意义的战争。」

国际奥林匹克委员会（IOC）上个月宣布，正探索能让俄罗斯与白俄罗斯运动员以中立身分参加巴黎奥运的「途径」；乌克兰对此强烈反弹。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）昨天说，他对乌克兰运动员的「悲痛及苦难」感同身受，但不能由个别政府决定谁能参加国际体育赛事。

克里契科说：「我很乐意邀请巴赫到基辅、到乌克兰，这样他就能亲眼看见被摧毁的村庄、城市，看看有多少人被杀害。」

© 2023 AFP