欧冠杯决赛混乱调查报告 欧洲足总应负主责

（法新社巴黎13日电） 一份由欧洲足球总会（UEFA）委托制作的独立报告今天指出，欧洲足总本身对2022年欧冠杯决赛「几乎导致灾难」的失败，负有「主要责任」。

广告 继续浏览后续

法新社报导，皇家马德里（Real Madrid）去年5月28日在法国国家体育场（Stade de France）举行的欧洲冠军联赛（Champions League，欧冠杯）决赛以1比0击败利物浦（Liverpool），但围绕这起欧洲足球盛事的种种事件，却让比赛本身黯然失色。

这份报告还认为，警方维护治安的模式奠基在1989年希尔斯伯勒（Hillsborough）惨剧的错误观点上，认为利物浦球迷对公众秩序构成威胁。

1989年4月15日，英国足总杯准决赛在英格兰北部雪菲尔（Sheffield）的希尔斯伯勒（Hillsborough）球场点燃战火，由利物浦迎战诺丁罕森林（Nottingham Forest），当时以铁丝网围起的球场在短时间内涌入太多观众，引发推挤惨剧，造成至少96名球迷丧生、数百人受伤，许多死者是年轻人。

今天这份报告指出，调查小组的结论认定，「欧洲足球总会作为主办单位，对几乎导致灾难的失败负有主要责任。」

当天球迷在进场时挤得水泄不通，比赛开球因而延迟了37分钟，警方亦向场馆周边金属栅栏后的数千名球迷发射催泪瓦斯。

利物浦队表示，由于安全围栏故障，持有真正门票的人无法进场，欧洲足总和法国当局则把问题归咎于假门票。

法国参议院去年7月发布的调查发现，执行不力的维安规画是造成这场混乱的原因。

法国今年和明年分别将举办世界杯橄榄球赛和奥运，这两项赛事都将在法国国家体育场举行，欧冠杯决赛的混乱画面让法国蒙羞。

今天发布的这份独立调查是于2022年5月30日委托进行，目前为止耗资近50万欧元（约新台币1620万元）。

© 2023 AFP