约基奇率金块胜热火 本季第21次大三元还要等

（法新社迈阿密13日电） 丹佛金块队的约基奇（Nikola Jokic）今天几乎拿下本季第21次大三元，率队以112比108在客场击败迈阿密热火队。

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两度拿下NBA最有价值球员的约基奇，今天在美国职篮的比赛中，全场拿下27分12篮板8助攻，并将金块队在西区的领先胜差拉升至5场。

战绩目前来到40胜18败的金块队，第一节表现不稳，但是第二节得分以38比26领先，最后是以65比62进入半场休息时间。

金块队在下半场多数时间均能维持领先，虽然热火队在最后1分钟将比数追至3分差内，金块队最终还是守住胜利。

虽然约基奇的得分领先全队，但金块队攻势平均，有7位球员得分超过2位数，波特（Michael Porter Jr.）拿了17分，布朗（Bruce Brown）砍了16分，全队还有34次助攻。

约基奇在赛后表示，「我想我们喜欢为彼此而战」，「我们试着找到无人防守的队友，致力创造最佳的投篮机会。」「全队都认同这个想法，这也是为什么我们有那么多的助攻。」

热火队的巴特勒（Jimmy Butler）拿下全队最高的24分，另有10篮板与9助攻，斯特鲁斯（Max Strus）得23分，阿德巴约（Bam Adebayo）得到19分。

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