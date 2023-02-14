美国职棒大联盟 正式采用突破僵局制

（法新社纽约13日电） 美国职棒大联盟的联合竞赛委员会今天通过一项永久性规则变更，尔后例行赛进行至延长赛时，垒上将自动有一名跑者。

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大联盟的突破僵局制，原先是2020年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情流行时，为着健康与安全目的而设立，目前已试行了3季。以后当球队比赛进入延长赛时，每局都会先有1名跑者进占二垒，直到分出胜负为止。

这项改变除了可以减轻投手负担，同时也能有效避免增加延长赛的局数。

由4名球员、1名裁判，6名联盟代表所组成的竞赛委员会 同时也修正了使用野手作为投手的规则。

在2022年时，野手不得作为投手，除非是在延长赛，或是双方差距6分或更多。

值得注意的是，这项规则不适用于担任指定打击的二刀流球员，像是洛杉矶天使的日本明星大谷翔平。

自本季开始，野手只能在延长赛时登上投手板，或是在所属球队于任何时间落后至少8分，或是在第9局领先至少10分。

最近几季野手用来当投手的次数剧增，2022年的132次写下新高，过去纪录是2019年的90次。

2023年大联盟其它规则的改变，还包括投球间隔计时、加大垒包，以及限制野手针对打者布阵的人数。

© 2023 AFP