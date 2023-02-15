哈勒戴轰本季新高40分 公鹿延长赛胜出摘11连胜

（法新社密尔瓦基14日电） 哈勒戴今天攻下本季新高的40分，并在延长赛剩下25.2秒时砍进让球队超前的三分弹，率美国职篮NBA密尔瓦基公鹿最终131比125击退来访的波士顿塞尔蒂克，在近期拿下11连胜。

广告 继续浏览后续

此役安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）也为公鹿贡献了36分、13篮板、9助攻，而公鹿今天赢球后战绩来到40胜17败，仅落后东区龙头塞尔蒂克半场胜差。

塞尔蒂克今天人手短缺，包括明星球员塔特姆（Jayson Tatum）、脸部骨折的布朗（Jaylen Brown）、右脚踝扭伤的史玛特（Marcus Smart）、右膝肿胀的霍福德（Al Horford）都不克出赛。

即便如此，塞尔蒂克还是差点拿下5连胜。

塞尔蒂克前锋豪瑟（Sam Hauser）在第4节比赛终了前3秒砍进一记29英尺的三分球，帮助球队扳平比数，并将比赛逼进延长。队友怀特（Derrick White）接着又在延长赛开打后连砍5分。

比赛结束前两分钟，塞尔蒂克还握有5分领先；然而，比赛最后的7分都是由公鹿拿下。

比赛结束前1分32秒，公鹿后卫哈勒戴（Jrue Holiday）抄到怀特的球并灌篮得手，助球队缩小颓势，比数来到122比123。在两队各自罚进两球后，哈勒戴关键时刻的三分弹让公鹿超前。

在塞尔蒂克下一波进攻中，威廉斯（Grant Williams）掉球，艾伦（Grayson Allen）将球抄走后，塞尔蒂克在比赛仅剩3.2秒时被吹了阻挡犯规。

安特托昆博接着两罚俱中，然后又以一记灌篮绝杀塞尔蒂克。

塞尔蒂克上周的单周最佳球员怀特，今天攻下全队最高27分，从板凳出发的布洛格登（Malcolm Brogdon）挹注了26分，马斯卡拉（Mike Muscala）则有18分进帐。

公鹿的密道顿（Khris Middleton）有16分、11篮板的双十演出。

安特托昆博此役传出9次助攻，这让他生涯助攻总数累积达3271次，仅落后队史纪录保持人普莱西（Paul Pressey）1次。

© 2023 AFP