安特托昆博伤退 公鹿照赢公牛

（法新社芝加哥16日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天客场对决芝加哥公牛，虽然公鹿「字母哥」安特托昆博第2节扭伤右手腕退场，但队友挺身而出，最后以112比100击败公牛，拿下12连胜。

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公鹿超级球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第2节比赛中，在追逐执行阻攻时重重撞上篮球架包柱不久后就下场。

公鹿队的初步伤病报告说，安特托昆博扭伤右手腕。

安特托昆博这次受伤是在周末明星赛前的最后一轮NBA例行赛时发生。

安特托昆博预定将在19日登场的明星赛担任东区队长，对抗詹姆斯（LeBron James）领军的西区明星队。

明星赛已经少了金州勇士当家球星柯瑞（Stephen Curry）和凤凰城太阳杜兰特（Kevin Durant），如果安特托昆博伤势严重而无法出席，明星赛的阵容将再次受创。

公鹿拿下这场胜利后以41胜17负的战绩名列东区第2，仅次于东区龙头波士顿塞尔蒂克（42胜17负）。

随着安特托昆博提前伤退，改由队友罗培兹（Brook Lopez）为公鹿队提供进攻动力。

罗培兹拿下33分、7篮板和2助攻，而卡特（Jevon Carter）攻下令人印象深刻的22分、6篮板和6助攻。

然而，这场比赛成为公牛的又一次挫折。

公牛现在已经连输6场比赛，以26胜33负在东区只排名第11，离季后赛渐行渐远。

© 2023 AFP