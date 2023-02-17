杜兰特转战太阳 称许球队具备夺冠所有条件

（法新社凤凰城16日电） 原本效力美国职篮NBA布鲁克林篮网的球星杜兰特在上周一项重磅级交易转到凤凰城太阳，他相信太阳已转型成NBA总冠军的强力竞争者，也让太阳队燃起首次夺下总冠军的希望。

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目前因膝伤正在休养的杜兰特（Kevin Durant），今天在主场3000名球迷的欢呼声中出席赛前记者会，太阳队今天的对手是洛杉矶快艇队。 两度拿下NBA总冠军赛最有价值球员的杜兰特表示，他相信太阳已有问鼎总冠军之势，并提及总教练威廉斯（Monty Williams），还有曾以球员身份拿过3次总冠军的总经理琼斯（James Jones）。

他说道：「我认为我们具备成功的所有要素。我们有些人打过总冠军赛，知道最后一轮比赛是什么感觉。我们已经有了一位冠军（琼斯）来监督我们，而威廉斯就是一位冠军级教练。」

杜兰特还说，他享受高调转来太阳队所带来的压力，「我知道有压力，因为我是有史以来最好的球员之一…每当踏上球场，大家都期待我和团队做出伟大贡献」。

杜兰特透露自己一下飞机就很兴奋，因为目前所到之处，球迷们都热情欢迎，但他仍觉得必须每天证明自己，「球迷为这里的球员设下了高标准，可以看出他们对球队的奉献程度」。

同时，杜兰特回顾他在篮网的许多挫折，篮网队希望由他、厄文（Kyrie Irving）及哈登（James Harden）组成三巨头，不过3人只在一起打了16场比赛。

杜兰特指出，「我们在球场上的表现不够多」，他认为要赢得总冠军并成为一支伟大队伍，需要更多时间在场上。

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