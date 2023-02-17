选手不堪高温 世界田总吁长跑与夏季赛事脱钩

（法新社雪梨17日电） 世界田径总会（World Athletics）主席柯伊今天表示，由于气候变迁缘故，长跑项目可能会跟夏季的重要赛事分开办，因为各界愈来愈担心高温天气下的参赛者安危。

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夏季奥运会和世界田径锦标赛（World Athletics Championships）传统上都在7月至8月间举行，但柯伊（Sebastian Coe）指出，天气变热带给长跑选手愈来愈大的问题。

2021年举办的日本东京奥运，许多选手都在极端高温和潮湿状况下费劲地出赛。

东京奥运筹办单位把竞走和两场马拉松移至东京以北800公里的北海道札幌举行，就是希望天气能凉爽些。然而，期望却落空了，因为北海道当时正遭到热浪侵袭。

澳洲明天将举办世界越野锦标赛（World Athletics Cross Country Championships），柯伊今天说：「这是很重要的问题，因为现实是我们目前活在一个变化非常快的世界，气候变迁在很多方面影响我们所做的事情。」

「我认为我们未来必须用一种非常不同的方式看待赛程。在可预见的未来，我看不出任何迫切的（高温）挑战可以获得解决。」

他还说：「所以我认为，我们必须耗费大量时间思考赛程安排，或许…把一些更艰难的长跑项目跟夏季举办的世界锦标赛分开。」

© 2023 AFP