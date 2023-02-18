土耳其强震后失联 前英超球星阿特苏遗体寻获

（法新社安卡拉18日电） 土耳其强震后，迦纳籍的前英超切尔西球星阿特苏（Christian Atsu）失联，当地媒体今天引述阿特苏经纪人说法报导，已在倒塌住处残骸下发现他的遗体。

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土耳其与叙利亚边境2月6日爆发规模7.8强震，31岁的阿特苏随后失联。这场地震目前已在两国造成超过4万3000人罹难。

先前曾有报导称阿特苏在地震发生1天后获救，但后来证明是假消息。

阿特苏在土耳其的经纪人乌兹恩梅镁特（Murat Uzunmehmet）今天告诉多安通讯社（DHA），已在土耳其南部哈泰省（Hatay）的残骸下挖出阿特苏的遗体。

「我们找到他的遗体，仍在移动他的物品，他的手机也被发现。」

中场球员阿特苏曾在切尔西效力4个球季，于2017年永久转会到英超纽卡索联队（Newcastle United），去年9月与土耳其职业足球超级联赛哈塔伊斯波尔队（Hatayspor）签约。

阿特苏居住的高耸豪华公寓Ronesans Residence于震后倒塌，搜救人员在残骸中发现阿特苏的遗体。

土耳其国营的安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，土耳其警方上周在伊斯坦堡机场逮捕公寓的地产开发商，他当时似乎正准备潜逃至蒙特内哥罗（Montenegro）。

© 2023 AFP