柯萧无缘经典赛 传因背部伤病史导致难获保险

（法新社洛杉矶17日电） 有报导指出，MLB道奇的赛扬左投柯萧因背部伤病史而未能获得保险，因此被迫退出美国队。对此，柯萧今天表示，他已经确定无法参加世界棒球经典赛。

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「赛扬奖」（Cy Young Award）象徵的是投手最高荣誉，曾3度获国家联盟（NL）赛扬奖的柯萧（Clayton Kershaw），本季签下一张1年2000万美元的合约，续留美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇。

法新社报导，柯萧说：「我没办法打经典赛，这超令人失望的，我们尝试了许多方法，各方都试图让此事成真。」

「我的部分没有问题，只是无法成行。」

柯萧准备了好几个月，希望帮助美国队在世界棒球经典赛（World Baseball Classic）成功卫冕，虽然最终未能如愿，但现在能期待他为道奇投开幕战。

柯萧说：「我真的很想打（经典赛），我真的想成为美国队的一员，这可能是我最后一次有机会参赛，所以我真的很想参加。」

「非常地失望，但没关系，我会为新球季做好准备。」

多篇报导指出，下月将满35岁的柯萧，因为背部的伤病史而没无法获得保险，因此没办法去打经典赛。

继续将细节保密的柯萧说：「就是有一些原因，让此事无法成真。」

「有一些因素，让我很难可以参加经典赛。我试图与MLB、球员工会、我自己的团队解决问题。每个人都很努力的去试，想要把事情搞定，但终究无能为力。」

© 2023 AFP