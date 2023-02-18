篮球名人堂决选名单 马刺师徒帕波维奇、帕克入列

（法新社纽约17日电） 2023年篮球名人堂决选名单今天公布，包括圣安东尼奥马刺总教练帕波维奇（Gregg Popovich）和已退役的「法国小跑车」帕克（Tony Parker）这对师徒档，都在有12名入围者的名单中。

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这次入围的美国职篮NBA退役球员，还有「闪电侠」韦德（Dwyane Wade）、「西班牙斗牛士」贾索（Pau Gasol）、「德国司机」诺威茨基（Dirk Nowitzki）。

帕波维奇与上述4名超级球星都是首次获得篮球名人堂（Basketball Hall of Fame）提名。

帕克生涯曾6次获选参加明星赛，4度夺下NBA总冠军，并于2007年获选为总冠军赛最有价值球员（MVP）。

帕波维奇是在NBA执教同一支球队时间最长的总教练，也是NBA胜场数最多的总教练，曾率队夺得5座NBA总冠军和东京奥运金牌。

韦德生涯13次入选明星赛、3次拿下总冠军，并在2008年北京奥运获得金牌。

贾索是首名拿下NBA年度新人王的国际球员，后来6次获选参加明星赛，并曾在效力洛杉矶湖人时期两度夺下总冠军。

诺威茨基为达拉斯独行侠效力21年，曾在2007年获选为年度MVP，并于2011年率队拿下总冠军。

其他入围者还有6次获选参加美国女子职篮（WNBA）明星赛的哈蒙（Becky Hammon）、1996年亚特兰大奥运女篮金牌成员阿齐（Jennifer Azzi），以及执教美国大学篮球队多年的教练基迪（Gene Keady）、柏斯（Gene Bess）、希克森（David Hixon）、布莱尔（Gary Blair）、华盛顿（Marian Washington）等。

最终获选名单将于4月1日在休士顿公布，然后于8月12日在麻萨诸塞州（Massachusetts）春田市（Springfield）正式进入名人堂。

整体来看，这次12名入围者中，有11人是首度进入决选名单。

© 2023 AFP