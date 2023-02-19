地震瓦砾中发现前英超球星阿特苏遗体 各界哀悼

（法新社土耳其哈泰18日电） 前英超球星迦纳籍的阿特苏（Christian Atsu）在土耳其强震中罹难，遗体被发现埋于住家的瓦砾下，阿特苏在土耳其的经纪人今天向土国媒体证实了这项消息。

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土耳其东南部、靠近叙利亚边境2月6日爆发规模7.8强震，31岁的阿特苏随后失联，阿特苏在土耳其的经纪人乌兹恩梅镁特（Murat Uzunmehmet）向多安通讯社（DHA）表示，已在土耳其南部哈泰省（Hatay）豪华公寓废墟下发现他的遗体。「我们找到他的遗体，仍在收拾他的遗物，也发现了他的手机。」

阿特苏在迦纳的经纪人瑟西尔（Nana Sechere）在社群媒体推特上说，「我以沉重心情向所有人宣布，今天早上发现了阿特苏的遗体。」

迦纳外交部表示已收到此一不幸消息，并在声明中说，阿特苏的龙凤胎妹妹以及哥哥，还有一位迦纳大使馆官员，均在遗体发现的现场。

非洲足球协会（CAF）对阿特苏的不幸逝世表示哀悼；迦纳足协亦表示，经历近两星期的情感折磨后，传来这悲伤的消息。

迦纳总统阿库佛-艾杜（Nana Akufo-Addo）说，「足坛失去了一位最优秀、难以取代的代言人。」

阿特苏为他所效力的土耳其职业足球超级联赛哈塔伊斯波尔队（Hatayspor）一共攻进33球，最后1球是在2月5日攻进，也就是地震发生前数小时。哈塔伊斯波尔队在社群媒体推特上表示，「他们的哀伤无法以言语形容」。

阿特苏生涯早期有4个球季是在英超切尔西（Chelsea），不过大多数时间均是出借给其他球队，2017年才永久转会至英超纽卡索联队（Newcastle United）。阿特苏的妻子鲁皮奥（Marie-Claire Rupio）与3个小孩，今天均出席了在纽卡索联队主场圣詹姆士公园球场（St. James' Park）举行的追悼仪式，纽卡索联队随后出战利物浦（Liverpool）。

当阿特苏的面容出现在记分萤幕上，球迷高呼「你永远不会独行」。遗孀鲁皮奥在5万2000名观众长达1分钟的掌声中拭去眼泪，有一名球迷举起印有阿特苏名字的纽卡索联队球衣。

切尔西队则是以声明表示：「得知阿特苏确认为土叙强震众多死者之一的消息，深感悲痛。」

在成人国家队的表现方面，阿特苏代表迦纳参加了65场国际赛，首次是2012年，他同时也是2014巴西世界杯迦纳代表队的成员。

土耳其国营安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，土耳其警方上周在伊斯坦堡机场逮捕阿特苏居住公寓的地产开发商，他当时似乎正准备潜逃至蒙特内哥罗（Montenegro）。

© 2023 AFP