NBA克里夫兰骑士队 买断名将洛夫剩余合约

（法新社克里夫兰19日电） 美国职篮NBA在明星赛期间仍有重磅交易，克里夫兰骑士队昨天宣布买断明星球员洛夫（Kevin Love）的合约。洛夫曾5度入选NBA明星赛，并协助骑士队于2016年夺下NBA总冠军。

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骑士队宣布与34岁的洛夫达成离队协议，绰号「爱神」的洛夫在骑士队效力长达9个赛季，也是骑士争冠时的重要支柱。

骑士队篮球营运总裁阿特曼（Koby Altman）表示，洛夫在骑士队表现出色。他同时指出，球队未来将退休洛夫的球衣号码（0号）。

阿特曼说，「我们感谢洛夫带来的影响，祝他一切顺利，因为他已在骑士球迷心中与球队建立了永久地位。」

洛夫是NBA顶尖的篮板好手，2011年在明尼苏达灰狼队夺下最佳进步奖。他为骑士队出赛489场，场均15.7分、9.2个篮板、2.2次助攻。本季41场比赛中，他每场平均得8.5分，拿下6.8个篮板。

洛夫同时也是2012年美国奥运篮球金牌代表队的成员。目前他与骑士的4年合约已进入最后一年，合约买断后还剩850万美元（约合新台币2亿6000万元），须等到通过让渡程序后，才能自由与其它NBA球队签约。

洛夫在NBA明星赛前缺席了骑士最后12场比赛，那段期间，骑士队战绩9胜3负，目前骑士队以38胜23负在东区排名第四，距龙头塞尔蒂克队5场胜差。迈阿密热火队有望成为签下洛夫的球队之一。

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