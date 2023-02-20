塔特姆55分写纪录 詹姆斯6任明星赛队长首吞败

（法新社盐湖城19日电） 塔特姆今天轰下创明星赛纪录的55分，安特托昆博为首的一队以184比175赢球，这是詹姆斯6次担任队长以来所吞下的首场败仗。

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美国职篮NBA明星赛今天在犹他爵士于盐湖城的主场进行，东、西区得票最高的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）与詹姆斯（LeBron James）分别担任两队队长，并从候选名单中选出自己的队友。

两人分别选出7名替补球员、4名先发球员，这是NBA明星赛直到赛前才由队长挑人组成先发阵容的首例。

这场比赛开打后两队就大展秀味，詹姆斯、塔特姆（Jayson Tatum）都有带球后将球抛向篮板，自己接到反弹球后第一时间将球灌进篮框的激情演出；安特托昆博队的塔特姆8投6中攻下13分，詹姆斯队的厄文（Kyrie Irving）6次出手命中5球拿下11分，两队首节46比46战成平手。

次节詹姆斯队好球连发，先是约基奇（Nikola Jokic）一记从后场直接长传到篮下的四分卫式传球，让恩比德（Joel Embiid）灌篮得手，接着厄文带球后大跨步切入，在空中挺腰闪过多名防守者上篮得分，让现场惊呼连连。然而靠着密契尔（Donovan Mitchell）飙进两记三分弹、单节攻下14分的带领下，安特托昆博队第2节以53比46力压詹姆斯队，上半场以99比92领先。

中场休息时间，詹姆斯的好友、效力迈阿密热火时期的队友韦德（Dwyane Wade）将他介绍出场，并在地主爵士退役名将「邮差」马龙（Karl Malone）、原纪录保持人「天勾」贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）见证下，接受登上NBA历史得分王的表扬。

下半场开打后，密契尔接连砍进两记三分球，里拉德（Damian Lillard）一记在中线后一大步出手命中的超大号三分球更是技惊四座，但最抢眼的还是塔特姆，他单节攻下27分刷新明星赛纪录，安特托昆博队在他们强势带领下，第3节以59比49力压詹姆斯队，前3节打完以158比141领先。

为了纪念因直升机坠机意外过世的前洛杉矶湖人传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）所定的明星赛规则，今年持续沿用。

依照规则，明星赛取前3节领先球队的得分，加上象徵布莱恩背号的24分成为目标总分，先达到目标总分的一队就能拿下最终胜利，因此这次明星赛以安特托昆博队前3节拿下的158分加上24分后的182分为目标总分。

末节塔特姆再砍进11分，加上里拉德投进致胜的三分球，最终安特托昆博以184比175拿下胜利，让连6年担任明星赛队长、前5次通通获胜的詹姆斯，吞下带队以来的首场败仗。

塔特姆今天在第3节砍下27分、共轰下55分，双双缔造NBA明星赛新纪录，他此役大杀四方，整场比赛31次出手命中22球，其中三分球18投10中，另外还抓下全队最多的10个篮板，并送出6次助攻，还有1抄截、1阻攻的演出，表现十分精彩，最终获选为这次明星赛的最有价值球员（MVP）。

© 2023 AFP