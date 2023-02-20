孙兴遭网路种族仇视攻击 热刺队吁社群平台采取行动

（法新社伦敦19日电） 针对旗下球员孙兴遭到网路种歧族视言论攻击，英超托登罕热刺队今天呼吁社群媒体平台与有关单位对此「采取行动」。

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英超托登罕热刺队（Tottenham Hotspur）与西汉姆联队（West Ham）今天在热刺队球场进行所谓的伦敦内战（London derby），孙兴在下半场以替补身分上场，为热刺队攻进第二球。

热刺队在官方推特（Twitter）推文表示，球队了解今天赛事期间，网路上有针对孙兴的种族歧视言论，这种言论应受谴责。「我们与孙兴站在一起，再次呼吁社群媒体平台与有关当局采取行动」。

英国足协也响应热刺队的呼吁，要求对网路上的种族歧视言论采取行动。

英国足协发言人回覆热刺队的推文说：「我们强烈谴责今晚针对孙兴的种族仇恨言论。」并表示绝不容许这种行为，支持当局与社群媒体公司采取最强有力的行动来解决问题。

2022年6月，12名男子因在推特上散布对孙兴的种族歧视言论而被捕，最后被处以社区服务，并被要求写信向这位热刺队前锋道歉。

2021年4月11日，热刺队在主场以1比3败给曼彻斯特联队（Manchester United），热刺队官员赛后抱怨社群媒体上「令人发指的种族主义攻击」。 热刺队当时在声明中表示，「又是一个比赛日，我们一名球员遭到可恶的种族歧视」。 热刺队表示，已将歧视问题再次通报社群媒体平台，并将与英超一起进行全面评估，决定未来如何处理这个问题。

2022年8月，1名季票持有者对孙兴种族歧视，遭切尔西队无限期禁止进场。那场在史丹福桥球场（Stamford Bridg）的比赛最后以2比2战成平手。

© 2023 AFP