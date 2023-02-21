企图让双俄参加巴黎奥运 逾30国要国际奥会说明

（法新社巴黎20日电） 国际奥会试图让俄罗斯、白俄罗斯选手得以中立身份参加2024巴黎奥运，让包括美国、英国、法国在内的超过30个国家，要求国际奥会「说明」此事。

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国际奥会最近才刚表示，他们正试着找出一条「途径」，好让俄罗斯、白俄罗斯运动员能以中立身分，在包括明年的奥运等赛事中重返赛场。

2024巴黎奥运组织委员会月初称，他们将遵守国际奥会对于俄罗斯、白俄罗斯运动员是否能参加奥运的决定。

乌克兰威胁，若俄罗斯、白俄罗斯选手能够参赛，他们就要抵制奥运。

国际奥会表示，抵制将违反奥林匹克宪章（Olympic Charter），让俄罗斯、白俄罗斯代表参与奥运，是基于联合国（UN）反对奥运活动出现区别对待的决议案。

自从乌克兰遭到侵略后，许多体育主管机关不让赛事在俄罗斯、白俄罗斯举办，也不让这两国的选手参赛，许多赞助商也终止合约，以对战争表达抗议。

本月稍早，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）参加了由英国主办，有35位各国部长参加的线上会议，讨论要禁止俄罗斯、白俄罗斯运动员参加2024巴黎奥运的呼吁。

© 2023 AFP