传卫斯布鲁克回洛杉矶 转战快艇组3巨头

（法新社洛杉矶20日电） 媒体传出消息，指9度获选参加美国职篮NBA明星赛的卫斯布鲁克，打算在合约被犹他爵士买断后重回洛杉矶，但会转战快艇与乔治、雷纳德合组3巨头。

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洛杉矶湖人两周前赶在交易大限前，透过一笔三方交易将34岁的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）送到爵士，但他在转队后还没上场过。

卫斯布鲁克如今可能不必搬家，只是换个休息室而已，因为Crypto.com球场（Crypto.com Arena）是同在洛杉矶的湖人、快艇两队的共同主场。

体育电视频道ESPN和哥伦比亚广播公司体育网（CBS Sports）的报导都指出，一旦和爵士针对剩下4700万美元的合约该怎么处理达成共识，卫斯布鲁克就会被释出，预料届时他将与快艇签约。

2017年度最有价值球员（MVP）卫斯布鲁克若加入快艇，将与奥克拉荷马雷霆时代队友乔治（Paul George），及2014年、2019年分别率圣安东尼奥马刺、多伦多暴龙拿下总冠军的雷纳德（Kawhi Leonard）联手。

卫斯布鲁克本季在湖人打了52场比赛，多担任替补球员，平均每战可获15.9分、7.5助攻、6.2篮板。

© 2023 AFP